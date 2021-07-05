مزق جسده بـ12 طعنة.. حبس شاب متهم بقتل شقيقه في الزاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شقيقه.

وكشفت مناظرة النيابة تمزيق المتهم لجسد شقيقه بـ12 طعنة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة ووفاة شخص بأحد شوارع منطقة الزاوية الحمراء.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتبين وفاة المجني عليه بطعنات شقيقه بسبب خلافات أسرية فتم ضبطه.

وصرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الحادث وملابساته وتسليمه لذويه لدفنه.