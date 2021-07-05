شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة.. تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 5 يوليو 2021 إلى السبت 10 يوليو 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل كما يلى :



- درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 5 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 36 درجة

السواحل الشمالية 30 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 37 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 6 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 37 درجة

السواحل الشمالية 31 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

شمال الصعيد 38 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 7 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 37 درجة

السواحل الشمالية 31 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

شمال الصعيد 38 درجة

جنوب الصعيد 43 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة الخميس 8 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 37 درجة

السواحل الشمالية 31 درجة

جنوب سيناء 39 درجة

شمال الصعيد 38 درجة

جنوب الصعيد 43 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 9 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 37 درجة

السواحل الشمالية 31 درجة

جنوب سيناء 39 درجة

شمال الصعيد 38 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة السبت 10 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 36 درجة

السواحل الشمالية 30 درجة

جنوب سيناء 39 درجة

شمال الصعيد 37 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة