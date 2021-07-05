شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: بصدد توقيع اتفاقيات لإنتاج 8 لقاحات مختلفة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الفترة القادمة ستشهد تطعيم سنوى للمواطنين، موضحا إنه سيتفقد مصنع فاكسيرا فى أكتوبر والذى ينتج 3 مليون جرعة فى اليوم.

وأضاف أن الحكومة المصرية بصدد إتفاقيات مع معاهد دولية لضمان إنتاج 8 لقاحات فى مصر، مشيرا إلى أن مصر اتجهت للتصنيع المحلى للقاحات حتى لا نكون تحت رحمة الانتاج العالمى، مضيفا أنه تم إنتاج مليون جرعة من اللقاح.

وأضاف فى مؤتمر صحفى عقب جولته بمصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا لمتابعة إنتاج اللقاح المصرى، أنه هناك كميات من المواد الخام تمكننا من انتاج 600 ألف جرعة فى اليوم.