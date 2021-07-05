شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستمر فى توعية أولياء الأمور بالتغذية السليمة لأطفال الحضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ حملة توعية لأولياء الأمور ، حيث تستهدف فعاليات الحملة التوعية بسبل التغذية السليمة وتطوير الحضانات وطرق الوقاية من فيروس كورونا.

وتستهدف الحملة التى تستمر خلال شهرى يونيو الجاري ويوليو المقبل 54 حضانة، بالقليوبية حيث تشهد المرحلة الاولي 14 حضانة وتستهدف 49 فصلا و375 ولى أمر و375 طفلًا، وبنهاية يوليو المقبل يكون قد تم استهداف 3 آلاف ولى أمر.

وتشهد حملة التوعية تنفيذ أنشطة تفاعلية مع أولياء الأمور وليست ندوات بالإضافة إلى توزيع 2 بورشور لكل ولى أمر ( 3000 ولى أمر) و4 بوسترات لكل حضانة ( 54 حضانة)، تتضمن التوعية بأعمال التطوير التى تتم على مستوى الحضانة ككل، وطرق التغذية السليمة وكيفية الوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مبادئ وأساسيات التربية السليمة