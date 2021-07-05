شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تهنئ مصر باختيار المتحف المصرى وسيوة والبارون بمنظمة الايسيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت إلينا بانوفا منسقة الأمم لمتحدة فى مصر الدولة المصرية ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى باختيار المتحف المصرى فى التحرير، مدينة شالى فى واحة سيوة وقصر بارون فى مصر الجديدة على قائمة منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة الايسيسكو.

وقالت بانوفا فى تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "يعد اختيار المتحف المصرى فى التحرير، مدينة شالى فى #واحة سيوة وقصر بارون فى مصر الجديدة على قائمة منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة، "اعترافًا بقيمتها للتراث العالمي".



تهنئة بانوفا