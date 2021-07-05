شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تناقش التجهيزات المطلوبة لإقامة أسبوع القاهرة للمياه 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وأعضاء من اللجنة التنظيمية مع إحدى الشركات المتخصصة لمناقشة التجهيزات المطلوبة لإقامة أسبوع القاهرة للمياه 2021 ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويعد أسبوع القاهرة للمياه العام الحالي هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التي بدأت عام 2018 بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطه بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الله، وأنه يأتى تتويجاً للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة للمياه في النسخ الثلاث السابقه منه ، حتي أصبح من أهم وأكبر الأحداث المتعلقة بمجال المياه والتنمية المستدامه في مصر والشرق الأوسط، ويأتي هذا الحدث في إطار اهتمام الدوله بموضوع المياه ووضعه علي رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الإقتصادية والمستدامة ، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.

وتواصل السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الاعداد للنسخة الرابعة من الاسبوع ، والذي تنظمة وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية ، ويهدف الأسبوع للتوصل لحلول مستدامة لادارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكنية والتغيرات التي تطرأ علي العالم من تغير في استخدامات الاراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوحية بشكل متسارع، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه اقليمياً ودولياً.

ويشارك في هذا الحدث الهام عدد من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخري ذات الصله من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدوليه ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم ، كما يتضمن عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين خلال اكثر من 70 جلسة فنية ، ويقام على هامش الاسبوع معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي واساليب اعادة استخدام المياه.