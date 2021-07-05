شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن نجاح أول جراحة قلب عالية الدقة لإصلاح الصمام الأورطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أول جراحة قلب عالية الدقة لإصلاح الصمام الاورطي، بدلًا من استبداله بصمام معدني مع إصلاح تمدد شديد في الشريان الأورطي بتقنية دايفيد (David repair )، وذلك بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية الدائم والمستمر نحو توفير كافة حزم الخدمات المستحدثة وخصوصًا الدقيقة منها، وتوفير كافة الاستشاريين لتقديم حزم الخدمات الجديدة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع بيان الهيئة، تم إجراء الجراحة عالية الدقة لشاب يبلغ من العمر 29 عام بمستشفي "النصر التخصصي" التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك على يد الدكتور سعيد عبد العزيز، أستاذ جراحة القلب بقصر العيني وخبير جراحات الشريان الأورطي بمصر والشرق الاوسط، والذي استضافته المستشفى لإجراء الجراحة، كما ضم الفريق الجراحي كل من د. أمير البسطويسي "استشاري ورئيس قسم جراحة القلب بمستشفى النصر" ، د. محمد أبو زيد "استشاري جراحة القلب" ، د. محمد غنيم "، د. محمد عبد القادر "اخصائيين جراحة القلب"، بمعاونة فريق التخدير الذي ضم كل من (د. محمد إبراهيم، د. ماجد عبدالوهاب، د. أحمد عبد الرؤوف).

ولفت بيان الهيئة، إلى أن هذه الجراحة تعد هى الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها خارج محافظة القاهرة، كما تعد من التقنيات الحديثة عالميًا والتي لاتُجرى إلا في مراكز متخصصة قليلة جدًا، وبتكلفة لا تقل عن 350 ألف جنيه خارج التغطية التأمينية الشاملة، وتم إجراؤها داخل المستشفى للمنتفع بمساهمة بسيطة لم تتخطى 300 جنيه، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

جدير بالذكر، أن مستشفى «النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد» صرح طبي عظيم لعلاج أمراض القلب بأحدث التقنيات العالمية ، وهي أول مستشفى في مصر من القطاعين الحكومي والخاص ، تجتاز المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية ويتم اعتمادها من قبل «الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية» GAHAR طبقًا للنسخة المحدثة والمعتمدة دوليًا من منظمة الإسكوا.