شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن استمرار صرف معاشات يوليو من فروع بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر بنك ناصر الاجتماعىُ فى صرف معاشات يوليو من المنافذ مع الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات بنسبة 13% تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات.

وأصدرت وزيرة التضامن تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، فى بنك ناصر، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

جدير بالذكر، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، كانت قد وجهت بصرف معاشات يوليو للعملاء، اعتبارا من أول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.