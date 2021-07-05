شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: مصر من الدول القليلة الناجحة فى مواجهة أزمة كورونا بحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً كثيرة لمواكبة ما يحدث في الدولة من إعادة إعمار، بدأت منذ سبع سنوات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، أنه تم الانتهاء من وحدة الكهرباء بالطاقة الشمسية، ووحدة البيانات ومركز اختبارات إلكترونية، ووحدة التحول الرقمي، ومسجد جديد على مساحة 300 متر بالجهود الذاتية، والقاعة الجديدة لكلية الإعلام، واستوديو الإذاعة والتلفزيون بها، ومركز اكتشاف المواهب الأزهرية.

وقال رئيس جامعة الأزهر، إنه سيتم إنشاء مستشفى للأمومة والطفولة بكلية طب دمياط، وبعض الافتتاحات الأخرى بفرع الوجه البحري.

من جانبه قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، المشرف العام على المستشفيات، إن مصر من الدول القليلة التي نجحت في مواجهة أزمة كورونا، بحكمة مؤسساتها وقادتها.

وأضاف أن وزارة الصحة استعانت بـ 1400 طبيب من الجامعة، وتم تعيين ألفين آخرين بالمستشفيات الجامعية، كخطوات استباقية لمواجهة فيروس كورونا، وتم استقبال 3750 بالمدن التابعة للجامعة.

وأشار إلى أن القافلة التي وجهت مؤخرا لقطاع غزة، هي الأكبر في تاريخ الأزهر، وبلغ حجمها 200 طن.

ولفت إلى أن جامعة الأزهر، حصلت على المركز الرابع مؤخرا في تصنيف qs محليا، والمركز 1200 عالميا، وتم تكريم رئيس الجامعة في مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي.

ونوه إلى جامعة الأزهر حصلت على المستوى الأول إفريقيًا في المجال الطبي عام 2017، لذلك تم اختيار الجامعة لتكون مقرا لاتحاد جامعات شمال إفريقيا.











