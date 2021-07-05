شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تشرح تفاصيل عمل التطعيمات وأهميتها عبر الإنفوجراف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، أهمية الحصول علي التطعيمات بما فيهم لقاح كورونا وقالت التطعيم ضد الأمراض هو أنجح إجراء وقائى يمكن تنفيذه.

وأضافت وزارة الصحة والسكان:" يساهم التطعيم فى تكوين أجسام مضادة بالجسم ضد المرض وتظل الاجسام المضادة فى الجسم لمدة عام أو عدة أعوام أو مدى الحياة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه حال الإصابة بالمرض تقوم الأجسام المضادة الموجودة بالجسم بفعل التطعيم مواجهة الميكروب والتعامل معه دون حدوث أى أعراض.

ودعت وزارة الصحة المواطنين للحرص على النظافة الشخصية واتباع الإجراءات الوقائية للحماية من المرض.













