شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق هشتاج معا نطمن لدعوة المواطنين لحجز لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هشتاج معا نطمن، لدعوة المواطنين للتسجيل للحصول علي لقاح كورونا من مراكز الوزارة .

وقابت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، إن لقاح كورونا فرصة للوقاية من عدوى كوفيد 19 ويمكن التسجيل وحجز اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg

وتابعت وزارة الصحة : يمكن الاستفسار عن اللقاحات من خلال الخط الساخن 15335 .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.