"بمقابل مجزي".. الصحة تبحث عن أطباء لسد العجز بالمستشفيات (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير فرص للاستعانة بالأطباء البشريين بمختلف التخصصات الطبية بجميع محافظات الجمهورية؛ لسد العجز بالمستشفيات.

وأشارت الوزارة في إعلان عممته على مديريات الشؤون الصحية، وحصل عليه الخليج 365، إلى أن هذه الفرص ستكون بمقابل مادي مُجزي لتقديم الخدمات الطبية التشغيلية وخدمات التعليم الطبي المهني بمستشفيات وزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية، بنظام الشفت.

وأوضحت أن الفرص المتاحة للأطباء الحاصلين على الدرجات العلمية المختلفة، والأطباء المقيمين سواءً من العاملين بالقطاع الحكومي في غير مواعيد العمل الرسمية، أو العاملين من خارج القطاع الحكومي.

ومن المقرر أن تقدم الطلبات إلكترونياً على موقع "www.smcegy.com/doctor"، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان.

وتعاني المستشفيات المصرية من نقص في عدد الأطباء، خاصة التخصصات الحرجة مثل "الرعاية المركزة والتخدير"، مما يؤثر على مستوى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، بحسب خبراء ومختصين.

وبحسب دراسة أعدها المجلس الأعلى للجامعات والمكتب الفني لوزارة الصحة، عام 2020، فإن عدد الأطباء البشريين المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، باستثناء أصحاب المعاش، يبلغ 212 ألف و835 طبيبًا، يعمل منهم حاليًا في جميع قطاعات الصحة 82 ألف طبيب فقط، بنسبة 38% من عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة وهم إما يعملون في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية الحكومية أو القطاع الخاص.

وهذا ما أشارت إليه نقابة الأطباء في وقت سابق على لسان الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق النقابة، بأن هناك نقص شديد في عدد الأطباء وفي بعض التخصصات على وجه التحديد مثل العناية المركزة والتخدير جراء هجرة الأطباء والذي وصل عددهم العام الماضي إلى 3500 طبيب.