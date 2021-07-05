تردد قناة أون سبورت.. ننشر الترددات الجديدة لقنوات أون وطريقة ضبطها بأعلى جودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

بدأت شبكة قنوات أون، البث عبر ترددات جديدة بدءا من 1 يوليو الجاري، وذلك للبث بجودة أعلى وبتقنية hd، وتشمل قنوات أون كلاً من: قناة أون العامة، وقناة أون تايم سبورتس، وقناة أون تايم سبورتس 2، وقناة أون تايم سبورتس3 وقناة أون دراما.

وتم وضع تردد واحد لمجموعة قنوات أون على القمر الصناعي نايل سات، وهو 11861 رأسى بمعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وذلك لقنوات أون تايم سبورتس وأون العامة وأون دراما.

ويستعرض الخليج 365 كيفية ضبط التردد الجديد لقنوات على النحو التالي:

· أولاً بالنسبة للريسيفر العادي المتصل بالتلفاز:

- فتح قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر.

- اختيار قائمة الترددات.

- إضافة تردد جديد من الزر الأحمر.

- إدخال التردد وكافة البيانات الموضحة أعلي.

- الضغط علي زر البحث.

- سيتم إضافة التردد أو القناة في قائمة القنوات.

· ثانيًا بالنسبة للتلفاز المزود بريسيفر مدمج داخله built in

- الضغط على القائمة الرئيسية "menu".

- الضغط على عبارة "installation" أو تركيب بالعربية.

- الضغط على "إضافة تردد جديد".

- كتابة التردد الجديد "11681".

- اضغط "بحث" وبعد تنزيل القناة اضغط "ok" أو موافق

- سيتم تنزيل القنوات ويتم تثبيت ترددها.