الشركات تأخرت في تعاقداتها.. مدبولي: إنتاج 80 مليون جرعة من لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الاتفاق مع شركة "سينوفاك" الصينية على تزويد مصر بمادة خام تكفي لإنتاج 80 مليون جرعة من لقاح كورونا في مصر.

وقال مدبولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش تفقد إنتاج اللقاحات بمصنع "فاكسيرا"، اليوم الاثنين، إن حجم الطلب العالمي الكبير على اللقاحات جعل بعض الشركات التي تعاقدنا معها لتوريد لقاح كورونا بتوقيتات معينة تتأخر في ذلك، وكانت هناك توجيهات رئاسية بالتصنيع المحلي للقاح منذ بداية التفكير في هذه اللقاحات، لأن هذا من أساس امتلاك القدرة وحتى لا نكون تحت رحمة السوق العالمي.

وأشار إلى انتاج مليون جرعة من لقاح كورونا "فاكسيرا-سينوفاك" داخل مصر حتى الآن، لافتًا إلى أن طاقة المصنع تبلغ 300 ألف جرعة في الوردية الواحدة، وبإمكاننا الوصول لـ 600 ألف جرعة يوميا، وتم التواصل مع الشركة لمضاعفة توريد المواد الخام.

وأوضح مدبولي أن التعاقد مع شركة "سينوفاك" كان لإنتاج 40 مليون جرعة حتى نهاية العام، لكننا طلبنا مضاعفة هذه الجرعات لإنتاج 80 مليون جرعة لتأمين تطعيم 40 مليون مواطن.