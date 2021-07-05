المتحف المصري بالتحرير ومدينة شالي وقصر البارون على لائحة "الإيسيسكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن لجنة التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، اعتمدت في اجتماعها الأخير بمدينة الرباط بدولة المغرب، تسجيل المتحف المصري بالتحرير، ومدينة شالي بواحة سيوة، وقصر البارون بحي مصر الجديدة، على قائمة المنظمة، وذلك بعد قيام وزارة السياحة والآثار بتقديم ملفات متكاملة تناولت الأبعاد الأثرية والفنية لهذه المواقع وكذلك عناصرها المعمارية وتقارير حالة صونها والحفاظ عليها.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان اليوم الإثنين، أن تسجيل هذه المواقع يأتي في إطار استراتيجية وخطة وزارة السياحة والآثار الخاصة بإبراز المواقع الأثرية ذات الأولوية وتسجيلها على قوائم التراث الدولية للتعريف بها وتحسين عوامل الجذب السياحي لها، حيث سبق وتم تسجيل المتحف المصري بالتحرير على القائمة التمهيدية لليونسكو في فبراير الماضى.

وأشار إلى أن عمليات الترميم الشاملة التي تم تنفيذها في كل من مدينة شالي وقصر البارون وافتتاحها للزيارة مؤخرا أسهم في اعتمادها على قائمة الإيسيسكو، والتي تضم الدير الأحمر بسوهاج و مقياس النيل بالروضة، بالإضافة إلى مدينة القصر و جبانة البجوات بمحافظة الوادي الجديد و المسجلتين على القائمة التمهيدية للمنظمة.​