بتوجيه من السيسي.. الحكومة تخطط لإنتاج 8 لقاحات بمصانع "فاكسيرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بصدد إنهاء اتفاقات مع معاهد طبية عالمية لضمان إنتاج 8 لقاحات أساسية في مصنع فاكسيرا الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح مدبولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش تفقد إنتاج اللقاحات بمصنع "فاكسيرا"، اليوم الاثنين، أنه سيزور لاحقاً في مدينة 6 أكتوبر، المصنع الجديد التابع لفاكسيرا، والذي وصفه بأنه سيكون مدينة وقلعة صناعية لتصنيع الأدوية واللقاحات، وسنصنع الـ8 لقاحات الأساسية التي يحصل عليها الأطفال والكبار، ومع إنهاء الاتفاقيات سنكون قادرين على إنتاجها وسيكون لدينا إنتاج ذاتي".

وأشار إلى أن قدرات المصنع الجديد تبلغ 3 ملايين جرعة يومياً من مختلف اللقاحات، سواءً الخاصة بكورونا أو غيرها.

وتابع مدبولي أن جزءًا من امتلاك القدرة هو أن نمتلك قدراتنا لإنتاج هذه الأدوية واللقاحات الحيوية، وهذا من توجيهات الرئيس السيسي".