الحكومة تكشف حقيقة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الدولة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا توجد نية لتسريح أي من موظفي الجهاز الإداري للدولة، مُشدداً على أنه جار العمل على وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم، دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تم الانتهاء من تدريب 49 ألفاً و 360 موظفاً من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية حتى 19 يونيو الماضي، منهم 26 ألفاً و 497 موظفاً تم تدريبهم على برامج أساسيات، و20 ألفاً و 772 موظفاً تم تدريبهم على حزمة برامج الجدارات، و2091 موظفاً على البرامج التخصصية، وتضم الخطة التنفيذية لتدريبهم حزمة برامج أساسية تشمل التدريب على الموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، كما تشتمل أيضاً على شرح مقومات نجاح الدولة، والتعريف بمؤسساتها والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومكافحة الفساد، فضلاً عن المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي والتحول الرقمي وإدارة التغيير.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للجهاز (caoa.gov.eg).