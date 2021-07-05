بالخطوات.. كيف يستطيع مقدمو التصالح في مخالفات البناء بالقرى إنهاء الإجراءات؟ (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدرت المحافظات كتابًا دوريًّا لتنفيذ الكتاب الدوري الصادر من وزارة الإسكان والخاص بتعليمات التصالح في مخالفات البناء بالقرى، والذي قرر رئيس الوزراء، الشهر الماضي، قبول جميع الطلبات دون لجان معاينة.

وأفاد الكتاب الدوري رقم 1 الصادر بتاريخ 4 يوليو 2021 من محافظة كفر الشيخ لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة لتطبيق تعليمات التصالح الجديدة بالنسبة إلى المدن يتم الفحص والبت في طلبات التصالح والمعاينات على الطبيعة بمعرفة اللجان الفنية، طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 بسنة 2020، وإرسال الملفات إلى المحافظة كما كان متبعًا سابقًا.

أما بالنسبة إلى القرى، فيتم تنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري بكل دقة، وعلى الأمانة العامة بالوحدات المحلية استيفاء الملف وتحرير نموذج 5، وعمل الإقرار على المواطن، ويكون التوقيع أمام رئيس الأمانة الفنية واعتماده من رئيس الوحدة المحلية، ويكون من أصلين، ثم تقوم اللجان الفنية بالوحدة المحلية بفحص وقبول كل الملفات بالقرى طبقًا لما هو مقدم من مستندات ورسومات هندسية وتحرير نموذج 8، وبعد ذلك يقوم المختص بتحصيل قيمة التصالح وتحرير نموذج 10 في حالة السداد الكاش.