المستشارة نشوى وليم تمثل للنيابة الإدارية أمام "تأديبية الفيوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

مثلت المستشارة نشوى وليم أسعد دميان، اليوم الإثنين، النيابة الإدارية وباشرت الادعاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية بالفيوم.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن القرار استمرارًا لسياسة النيابة الإدارية نحو تكليف عضوات النيابة الإدارية بتمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.

يذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".