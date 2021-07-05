المؤبد لمتهم والمشدد 5 سنوات لـ10 آخرين بقضية "خلية داعش إمبابة الأولى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المؤبد على متهم بقضية "خلية إمبابة الإرهابية".

كما عاقبت المحكمة 10 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وأمرت بإيداع متهم آخر دور رعاية اجتماعية لمدة 5 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصلحته وامنه للخطر.

كما اتهمت النيابة المتهمين بتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطني والسلام الاجتماعي، بأن تولى تأسيس خلية بالجماعة المسماة "داعش".