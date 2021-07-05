قرار من النيابة في واقعة ضبط صاحب أشهر محل سمين في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

تواصل نيابة المطرية التحقيق في واقعة ضبط صاحب مطعم مأكولات شهير في المطرية.

واستعلمت النيابة عن حصول المتهم الشهير بـ"الطوخي" على تراخيص من عدمه بالإضافة للاستعلام عن حصول العاملين على شهادات صحية من عدمه.

وكان تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بعنوان (الجملي هو أملي – حكاية الطوخي أشهر بائع سمين بـ المطرية "الرغيف بــ 5 جنيه" ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه تتضمن عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية.

وعقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستهداف المحل المشار إليه "بدون ترخيص- كائن بدائرة قسم شرطة المطرية" وتم ضبطه.