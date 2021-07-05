ضبط شخص بحوزته مستندات وعلامات مائية مزورة في الأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص، حال تواجده بالشقة سكنه بمنطقة الأزبكية، وعُثر بداخلها على عدد من المستندات والشهادات والعلامات المائية منسوب صدورها للعديد من الجهات وجميعها مزورة.

تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من (مسئول بإحدى النقابات الكائنة بدائرة القسم) بحضور أحد الأشخاص للنقابة محل عمله لرغبته في استخراج كارنيه النقابة وبحوزته (2 شهادة تفيد حصوله على درجة بكالوريوس "مزورين" (.

بالانتقال تبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) وبمواجهته أقر بتحصله على الشهادات المزورة من (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير حال تواجده بالشقة سكنه، وعُثر بداخلها على (عدد من المستندات والشهادات والعلامات المائية منسوب صدورها للعديد من الجهات وجميعها مزورة – أكلاشيهات منسوب صدورها لعدة جهات وأشخاص وجميعهم مقلدين - أجهزة كمبيوتر تحوي ملفات لمجموعة من أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة - فلاشة "تحوي كمية من المحررات الرسمية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة – أجهزة "إسكانر - مكبس - ماكينة تجفيف" - مجموعة من الأوراق البلاستيكية تستخدم في طباعة وتغليف الكارنيهات المزورة).

بمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول وما أسفر عنه الضبط اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائه مقابل تحصله على مبالغ مالية.