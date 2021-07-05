اختلفا على أولوية بيع الفاكهة.. ضبط بائع قتل آخر بـ"حجر" في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة وفاة أحد الأشخاص خلال مشاجرة، وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) متوفى إثر إصابته "بإصابات".

بالانتقال والفحص تم التقابل مع والد المتوفى والذي قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله المتوفى وبين أحد الباعة الجائلين بسبب خلافات بينهما حول أولوية بيع الفاكهة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب على رأسه باستخدام "حجر" محدثاً إصابته المشار إليها، والتي أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (بائع متجول، مقيم بدائرة القسم)، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى هروب المتهم لأصل بلدته بمحافظة أسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال والد المجني عليه أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.