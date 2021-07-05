أمن المنافذ: ضبط 17 قضية متنوعة.. وتنفيذ 97 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 17 قضية، وتحرير 325 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضية، وتنفيذ 97 حكمًا قضائيًا متنوعاً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.