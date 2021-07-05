الداخلية: ضبط 24 سلاح و 114 قضية مخدرات وتنفيذ 46313 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 24 قطعة سلاح ناري، و114 قضية مخدرات وتنفيذ 46313 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 24 قطعة سلاح ناري، بحوزة 24 متهمًا، وتنفيذ 46313 حكم قضائي متنوع، وتم ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 4 متهمين، ارتكبوا 6 حوادث متنوعة .

كما أثمرت الجهود عن ضبط 114 قضية مخدرات بإجمالي 118 متهمًا، وضبط 22 متهما هاربًا، وضبط 15 متهمًا في أعمال البلطجة، وضبط 364 دراجة نارية مخالفة، وضبط 24372 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 37 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .