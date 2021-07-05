شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 6.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 7 جنيهات.
- الخيار بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
الباذنجان العروس 6.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه
- الفلفل الألوان 15 جنيها.
- الليمون بـ 15 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيه.
- التفاح السكرى بـ 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
العنب الأحمر بـ14 جنيها
العنب الأبيض بـ12.5 جنيه
الباميا الخضراء بـ15 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى بـ 27 جنيها.
برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
تفاح بلدى بـ15 جنبها.
مشمش بـ22 جنيها.