شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلوجرام.

- البطاطس 6.5 جنيه.

- البصل الأبيض 4.5 جنيه.

- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات

- الكوسة بـ 7.5 جنيه.

- الجزر بـ 7 جنيهات.

- الخيار بـ 8.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.

الباذنجان العروس 6.5 جنيه

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه

- الفلفل الألوان 15 جنيها.

- الليمون بـ 15 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيه.

- التفاح السكرى بـ 27 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎العنب الأحمر بـ14 جنيها

العنب الأبيض بـ12.5 جنيه

الباميا الخضراء بـ15 جنيها.

تفاح أحمر إيطالى بـ 27 جنيها.

برتقال بلدى بـ5 جنيهات.

تفاح بلدى بـ15 جنبها.

مشمش بـ22 جنيها.