شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة المرأة العربية تفتتح ورشة عمل حول تعزيز أداء البرلمانات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم الإثنين الموافق 5 يوليو 2021 كل من، الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، و سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أعمال ورشة العمل "تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي"، التي تُعقد افتراضياً عبر تطبيق ZOOM.

وتتناول الورشة عدداً من الموضوعات هي: تطــور الإطار التشريعي في المنطقة العربيــة، ورسم السياسات العامة فيما يخص قضايا المرأة، ودور البرلمانات في إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات العامة، وتحليل التشريعات من منظور المساواة بين الجنسين، واستعراض الأحكام القضائية المستنيرة في مجال المرأة، و الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

وتستمر ورشة العمل التي تتعاون في عقدها منظمة المرأة العربية مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women)، ودولة اليابان، خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو.

ويشارك فيها عدد من البرلمانيات والبرلمانيين المرشحين بشكل رسمي من عدة دول عربية، ويحاضر فيها نخبة من الخبيرات العربيات المنخرطات في مجال النوع الاجتماعي هم: الدكتورة وفاء بني مصطفى، رئيسة تحالف البرلمانيات من الدول العربية لمكافحة العنف ضد المرأة بالأردن، والقاضية سامية دولة، رئيسة خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتونس، والأستاذة نهاد أبو القمصان، محامية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة بمصر، والدكتورة هند الصوفي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة النوع الاجتماعي بلبنان.