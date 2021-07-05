شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحيل 36 شكوى بمكاتب العمل فى القليوبية للقضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن أن مديرية القوي العاملة بالقليوبية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 1326 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1293 ترخيصا بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادتين قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 7 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وإصدار ترخيص عمل لأجنبي .

وقال الوزير فى بيان،: إن المديرية قامت بتعيين 1808 شباب، بينهم 17 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل ، وذلك من بين 4131 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلاً عن توفير 615 فرصة عمل للشباب من الجنسين .

وأوضح سعفان، أنه تم صرف منح لـ" العمالة غير المنتظمة " المسجلة بالمديرية علي الرعاية الاجتماعية والصحية ، منها صرف 10 منح لمولود جديد ، ومنحتني زواج ، ومنحتني وفاة ، بإجمالى 46 ألف جنيه ، بلغ المسجلين بالمديرية 20159 عاملا.

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهر مايو الماضي، أشار إلى أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 660 منشأة دوريا ، وعمل 42 حملة تفتيش شامل ، وأسفر ذلك عن تحرير 262 محضرا ، كما تم التفتيش على 51 منشأة يعمل بها 48 طفلا، وتم إنذار 20 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير محضرين للمنشآت المخالفة، وإجراء التفتيش على 206 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 207 محاضر للمنشآت المخالفة.

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 139 شكوى، تم تسوية 15 منها ودياً، وإحالة 36 للقضاء، وحفظ 23 شكوى ، ومازالت هناك 65 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني جاري تنفيذ دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة بقرية المريج - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ 11 متدربة ، ومهنة السباكة الصحية لـ 9 متدربين ، فضلاً عن بدء التدريب بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة لـ 11 متدرباً ، ومهنة صيانة المحمول والدش لـ 8 متدربين .

وأشارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 360 منشأة ، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة .