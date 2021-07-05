شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر: حققنا طفرة فى الدفع الإلكترونى وتقدمنا فى التصنيفات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الازهر ، إن الجامعة حققت طفرة فى الدفع الإلكترونى، إذ يتم الآن تسديد الرسوم الدراسية والتقديم للمدن الجامعية من أى مكان دون الحاجة لنقديات ورقية، كما حققت تطوراً فى التعليم الإلكترونى فصار لكل طالب بجامعتنا بريد إلكترونى رسمى، وأصبحت المحاضرات والامتحانات تعقد إلكترونياً فى عدد من الكليات، وتقوم الجامعة الآن بتجهيز مبنى مركزى للاختبارات الإلكترونية، وجاءت الجامعة ضمن المراكز المتقدمة فى التصنيفات الدولية Qs وشنغهاى، وتصدرت مجلاتها العلمية الاستشهادات المرجعية على بنك المعرفة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفى عقد صباح اليوم، أن قرارات الرئيس السيسى بتعيين أوائل دفعات كليات الطب من دفعات 2010 حتى 2017 كان لها مردود إيجابى، إضافة إلى استجابة الرئيس لمطلب مجلس الجامعة بإنشاء كوبريَّيْن أمام بوابتى التربية والطب؛ حفاظاً على أرواح الطلاب والمواطنين، وهو ما كان له ترحيب وصدى واسع بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وجارٍ بفضل توجيهاته إنشاء كوبرى ثالث أمام المدينة الجامعية للبنين ليخدم طلاب المدينة، خاصة بعد إنشاء الكبارى الجديدة بشارع مصطفى النحاس، كما شجع على اكتشاف مواهب الطلاب من خلال المسابقة التى تقام برعايته فى وزارة الشباب والرياضة (إبداع) وحصل فيها طلاب جامعة الأزهر على المركز الأول فى أكثر من مجال.

