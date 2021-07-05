شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة الأرضية تصل اليوم لأبعد مسافة من الشمس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل الكرة الأرضية اليوم الإثنين 5 يوليو 2021 إلى أبعد مسافة "الأوج" فى مدارها حول الشمس هذا العام عند الساعة (10:27 مساءً بتوقيت جرينتش) بعد حوالى أسبوعين من حدوث الانقلاب الصيفى.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الأرض تصل أبعد مسافة من الشمس فى منتصف الصيف بالنصف الشمالى وهذه من المفارقات التي تخبرنا بأن المسافة من الشمس ليست السبب في حدوث الفصول الأربعة.

وتابع التقرير: فالكرة الأرضية تتحرك في مدار باختلاف مركزي يبلغ 0.017 شبة دائري الشكل تقريباً حول الشمس، لذلك فإن المسافة بين الأرض والشمس لا تتغير كثيراً ، فالأرض الآن على مسافة حوالي 5 ملايين كيلو متر أبعد من الشمس بنسبة 3.4 % عما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن، بالمقارنة بمتوسط المسافة من الشمس البالغ حوالي 150 مليون كيلو متر .

والأرض ستكون هذه السنة في الأوج من الشمس على مسافة 152,100,527 كيلومتر مقارنة بالعام الماضي عندما كانت في "الاوج" في الرابع من يوليو على مسافة اقرب قليلا 152,095,295 كيلومتر، وفي هذا الوقت يكون الحجم الظاهري لقرص الشمس أصغر قليلا عن المعتاد ولكن هذا غير مرصود بالعين المجردة ولا يجب محاولة التحديق أو اختلاس النظر نحو لشمس.

وأشار التقرير إلى أن سبب حدوث الفصول الأربعة يرجع لميلان محور دوران الأرض البالغ 23,4 درجة ، فنحن الآن نعيش فصل الصيف لأن كوكبنا في موقع من مداره حيث النصف الشمالي يميل معظمه باتجاه الشمس في حين أن النصف الجنوبي يميل بعيداً عن الشمس لذلك هناك الآن فصل الشتاء.

جدير بالذكر، أن المسافة المتغيرة بين الأرض والشمس ليست السبب في حدوث الفصول إلا أنها تؤثر في طول مدتها ، فعندما تكون الأرض بعيدة عن الشمس - كما هو الآن - فإنها تتحرك بشكل بطئ حول الشمس وهذا ما يجعل الصيف أطول الفصول الأربعة في النصف الشمالي للأرض والشتاء أطول الفصول في النصف الجنوبي.