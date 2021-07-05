شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنطلق من العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة التى تتسلم مصر خلال فعالياته الرئاسة وتمثلها الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة.

تعقد الدورة الثامنة تحت عنوان "الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى ظل جائحة كوفيد – 19 وما بعدها " في الفترة من 5-8 يوليو 2021 بحضور لفيف من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلو دول منظمة التعاون الإسلامي والجهات والهيئات والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية .

تتضمن الفعاليات عقد اجتماعات الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وسيتم خلال المؤتمر عرض تقارير الأمين العام للمنظمة حول تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوزاري السابع حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووفود المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي واللجنة الاستشارية للمرأة، الى جانب استعراض جهود الدول الأعضاء في مجال تمكين المرأة وتنفيذ خطة "أوباو" واعتماد القرارات الصادرة من المؤتمر.



جدير بالذكر، أن "منظمة التعاون الاسلامي" تعد ثاني أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة في عدد الدول حتى يصل عددهم الى 57 دولة وهي تضم كل الدول الاسلامية العربية وغير العربية، ومقرها جدة بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر مصر من أوائل الدول المنضمة كعضو مؤسس للمنظمة عام 1969.

وجاء اختيار مصر لاستضافة وتنظيم الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي بناءً على القرار الذي صدر في المؤتمر السابع الذي عقد في وجادودو ببوركينافاسو .