شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفيات جامعة حلوان: تراجع إصابات كورونا بالعزل ومسار منفصل للدخول والخروج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور وائل عمر مدير مستشفيات جامعة حلوان ، أن هناك تراجعا كبيرا فى نسب الإصابة بفيروس كورونا ، موضحا أن نسبة التعافى مرتفعة جدا خلال الفترة الأخيرة بسبب تطبيق برتوكولات العلاج، لافتا إلى أنه يوجد حالة واحدة مصابة بالفيروس وتتلقى العلاج حاليا داخل مستشفى بدر الجامعى المخصصة لعزل حالات كورونا.

وأضاف الدكتور وائل عمر فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه بعد تراجع نسب الإصابات وحالات العزل فى المستشفى تم إعادة تشغيل المستشفى لاستقبال المواطنين المرضى العاديين لتقديم الخدمات الطبية لهم من مختلف التخصصات .

وتابع مدير مستشفى جامعة حلوان ، أنه تم تخصيص دور لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا لتحقيق التوازن بين تقديم الخدمات للمصابين بالفيروس والمرضى العاديين، مؤكدا أن تم تحديد مسار منفصل للدخول والخروج من دور العزل بعيدا عن الاختلاط بالمرضى العاديين .

وأكد الدكتور وائل عمر فى تصريحاته أن المستشفى تواصل تقديم التطعيمات من لقاح كورونا للفرق الطبية من الأطباء والتمريض حيث بدأت المستشفى فى منحهم الجرعة الثانية من اللقاح ، مع انتظام تطعيم أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان .