شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يناقش مشروعات التعاون الثنائى مع جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور عادل الجندى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتصميمات بقطاع الخزانات، والدكتور ممدوح حسن رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائى بقطاع مياه النيل، والمهندس حسن يحيى رئيس الإدارة المركزية للحملة الميكانيكية بديوان عام الوزارة، والمهندس حسام الطوخى مدير عام التعاون الثنائى للسودان وجنوب السودان، وذلك لمناقشة مشروعات التعاون الثنائى مع جنوب السودان .

وتنفذ وزارة الموارد المائية والرى عدد من مشروعات التعاون الثنائي مع دولة جنوب السودان، وهناك تاريخ طويل من التعاون بين مصر وجنوب السودان في مجال الموارد المائية يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين .

وقال وزير الرى إن مصر تنفذ مشروعات لحفر آبار لمياه الشرب، وتم عمل دراسات الجدوى التفصيلية لسد "واو" وسدود حصاد أمطار، وهناك على المستويات الأخرى نجد مستشفى مصري هناك، ووزارة الكهرباء أيضا تنفذ مشروعات، وشركات السياحة تبنى فنادق هناك.

وأكد عبد العاطى أن هناك توجه كبير للتعاون مع دول حوض النيل خاصة الدول التي لديها رغبة وإرادة سياسية للتعاون مع مصر نفتح ذراعينا لها ونرحب بالتعاون مع كل دول حوض النيل بدون أي تعقيدات، وأؤكد أننا لسنا ضد التنمية بحوض النيل، كما يشيع البعض ولكننا منفتحين على التنمية ولدينا الأمثلة على الأرض ولا نقول كلام مرسل أو للترويج وكل ما نتحدث عنه موجود على أرض الواقع.