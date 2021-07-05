شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: 1520 حالة تعد على حرم السكة الحديد بـ 4 محافظات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل أنها ستشرع فى تنفيذ حملة إزالة موسعة للتعديات الواقعة حول شريط السكة الحديد في كافة محافظات الجمهور، وذلك في إطار تأمين مسير القطارات، وتجنب وقوع حوادث بسبب التعديات الموجودة على حرم شريط السكة الحديد، وحفاظاً على أرواح المواطنين.

وأصدرت وزارة النقل اليوم بياناً ذكرت فيه أنه تم تحديد محافظات (القاهرة – الاسكندرية – البحيرة - مطروح ) كمرحلة اولي لإزالة تلك التعديات، حيث بلغ إجمالي حالات التعدٍ على حرم السكة الحديد بالمحافظات الأربع 1520 حالة تعدٍ بواقع 609 حالة تعدٍ بمحافظة القاهرة و465 حالة تعدٍ بمحافظة الإسكندرية و415 حالة تعدٍ بمحافظة البحيرة و31 حالة تعدٍ بمحافظة مرسي مطروح، وأنه سيتم البدء في إزالة التعديات في باقي المحافظات في المراحل التالية .

وأشارت وزارة النقل إلى أنها قامت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ إزالة تلك التعديات خلال الفترة القادمة، وأهابت الوزارة في بيانها بكافة المواطنين مساعدة كافة الجهات المنفذة لإزالة التعديات في مهامها لتأمين مسير القطارات حفاظاً على أرواح المواطنين.