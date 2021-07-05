بسبب فيديو.. ضبط صاحب مطعم بدون ترخيص في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة بالتنسيق مع شرطة التموين في ضبط صاحب مطعم مأكولات بدون ترخيص في المطرية.

تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بعنوان (الجملي هو أملي – حكاية الطوخي أشهر بائع سمين بـ المطرية "الرغيف بــ 5 جنيه" ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه تتضمن عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية.

عقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستهداف المحل المشار إليه "بدون ترخيص- كائن بدائرة قسم شرطة المطرية" وتبين عدم وجود التراخيص اللازمة له، وعدم حمل العاملين به لشهادات صحية، وتم غلقه وتشميعه ورفع الإشغالات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.