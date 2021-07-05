"الزراعة": تحصين أكثر من 1.1 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال بيان صادر عن وزارة الزراعة، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تلقى تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين 593 ألف و228 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم "329 ألف و262 رأس أبقار، 180 ألف و352 رأس جاموس، 68 ألف و 819 رأس أغنام، 14 الف 795 رأس ماعز"، حتى 3 يوليو 2021.

وتحصين 575 ألف و566 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم "311 ألف و 299 رأس أبقار، 179 ألف و148 رأس جاموس، 69 ألف و18 رأس أغنام، 14 الف و 855 رأس ماعز، 1246 راس جمال" حتى 3 يوليو 2021 ايضاً.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.