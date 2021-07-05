وزير الري يبحث مع سفير المجر موقف التعاون بين البلدين في مجال المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أندراس كوفاكس سفير المجر المقيم في مصر و الغير مقيم لدي السودان وجنوب السودان واريتريا وتشاد لمناقشة تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى بما في ذلك مشروعات محطات رفع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأشار عبدالعاطى، في بيان اليوم الاثنين، إلى امتلاك البلدين العديد من الخبرات في مجال المياه والتي يمكن تبادلها بين البلدين، ومن جانبه عبر السفير المجري عن شكره للدكتور عبدالعاطي مشيرًا إلى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.

وأطلع وزير الري، السفير المجري على الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحسين وتطوير أنظمة الري مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى و التحول للري الحديث ومشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، مشيراً لتطلع مصر لاستمرار مسيرة التعاون وتبادل الخبرات مع المجر في هذه المجالات.

كما نقل السفير المجرى، انوش أدير رئيس المجر، لمصر للإنضمام لإئتلاف دولي للمياه والمناخ، وهو أحد المبادرات الدولية والتي تهدف بشكل رئيسي إلى التعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه، والاهتمام بوضع حلول مستدامة وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، ويعمل هذا الائتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتى تُعد من أهم مؤسسي هذا الإئتلاف، والذي يضم فريق رفيع المستوى "مجلس القادة" أبرزهم رئيسى دولتى المجر وطاجيكستان وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف.

كما توجه السفير المجرى بالدعوة للدكتور عبد العاطى للمشاركة في معرض ومؤتمر تحت عنوان "كوكب بودابست ٢٠٢١"والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر وحتى ٥ ديسمبر ٢٠٢١ بحضور عدد من رؤساء الدول بهدف مناقشة موضوعات الادارة المستدامة للمياه ، والغذاء ، والطاقة ، والنقل وغيرها.

وأكد السفير المجري، أن عدد من الفنيين والخبراء سيشاركوا في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما ستشارك الشركات المجرية في المعرض المقام على هامش الأسبوع.