​وزير الكهرباء يجيب لـ"الخليج 365".. كيف زاد استهلاك مصر في موجة الحر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة حريصة على تقديم كل الخدمات المتعلقة بجودة واستقرار التيار الكهربائي لجموع المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأكد شاكر أننا نستطيع القول إن لدينا شبكة توزيع على أعلى مستوى، مدللًا على ذلك بأنه للمرة الأولى تشهد البلاد موجة حرارة هي الأعلى، ومع ذلك لم تتأثر شبكات الكهرباء المختلفة أو توجد شكاوى من انقطاعات لمدد أو فترات طويلة.

وأشار وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، إلى أنه أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، بضرورة مراجعة كل ما يتعلق بإصدار فاتورة كهرباء استهلاك صحيحة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي لأي مواطن، مؤكدًا أنه لن يسمح بوجود شكوى من أي مواطن في ما يتعلق بفاتورة الكهرباء الخاصة به.

ونوه شاكر إلى أن هناك حرص من الوزارة على المضي قدمًا في رقمنة معظم الخدمات المقدمة للمواطنين؛ لتوفير الوقت والجهد عليهم، مؤكدًا أنه يتم التوسع حاليًّا في تركيب العدادات مسبقة الدفع؛ لما تتميز به.

وشدد وزير الكهرباء على أن مصر الآن لديها قدرات احتياطية كبيرة جدًّا تُمكننا من التصدير إلى دول الجوار، علمًا بأننا لدينا خطوط ربط مع الأردن وليبيا، ومؤخرًا خط ربط بيننا وبين السودان، وتعاقدنا على بعض المعدات اللازمة للشبكات السودانية وسنمولها وسنشرف عليها، لتمكنا من تزويد القدرة التي نمد بها أشقاءنا في السودان إلى 300 ميجاوات، بدلًا من 80 ميجاوات، وهي القدرة الحالية، ووقعنا مع شركة "سيمنز"، وهذا المشروع يحتاج إلى 18 شهرًا، مر منه شهران تقريبًا ونمضي قدمًا في تنفيذ الخطة بخُطى سريعة.