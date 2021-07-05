شكرا لقرائتكم خبر عن %66 من القراء يؤيدون عودة مستشفيات العزل لعملها الطبيعى بعد تراجع الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد عودة بعض مستشفيات العزل لعملها الطبيعى بعد تراجع إصابات كورونا؟"، أيد غالبية القراء عودة بعض مستشفيات العزل لعملها الطبيعى بعد تراجع إصابات كورونا.

وأيد 66% من القراء عودة بعض مستشفيات العزل لعملها الطبيعى بعد تراجع إصابات كورونا، بينما رفض 34% من القراء عودة مستشفيات العزل لعملها الطبيعى.