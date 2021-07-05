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%66 من القراء يؤيدون عودة مستشفيات العزل لعملها الطبيعى بعد تراجع الإصابات

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد عودة بعض مستشفيات العزل لعملها الطبيعى بعد تراجع إصابات ؟"، أيد غالبية القراء عودة بعض مستشفيات العزل لعملها الطبيعى بعد تراجع إصابات كورونا.

 

وأيد 66% من القراء عودة بعض مستشفيات العزل لعملها الطبيعى بعد تراجع إصابات كورونا، بينما رفض 34% من القراء عودة مستشفيات العزل لعملها الطبيعى.

 

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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