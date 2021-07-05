شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تقدم 7 نصائح للحماية من الإجهاد الحرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان، سلسلة من النصائح لوقاية المواطنين من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة التى تصل إلى حد الوفاة، كنتيجة للإصابة بالإجهاد الحرارى الذى تتسبب فيه ضربات الشمس.