شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تقدم 7 نصائح للحماية من الإجهاد الحرارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان، سلسلة من النصائح لوقاية المواطنين من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة التى تصل إلى حد الوفاة، كنتيجة للإصابة بالإجهاد الحرارى الذى تتسبب فيه ضربات الشمس.
”الخليج 365” يقدم تحليلا معلوماتيا فى 7 معلومات وفق بيانات وزارة الصحة لوقاية المواطنين من الإصابة بالإجهاد الحرارى.
1- عدم التعرض للجو الحار أو أشعة الشمس مباشرة.
2- وضع قبعة أو غطاء على الرأس أو استخدام مظلة شمسية.
3- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة.
4- يفضل أن تكون الملابس قطنية وقت ارتفاع درجات الحرارة.
5- التواجد فى أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليل الرطوبة.
6- التزام المرضى بتعليمات أطبائهم المعالجين.
7- التوجه لأقرب مستشفى حال ارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة.