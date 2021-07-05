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112.84 مليار جنيه لتنفيذ 10 مشروعات بالهيئة القومية للأنفاق خلال العام الجديد

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القاهرة - سامية سيد - رصدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، نحو 112.84 مليار جنيه للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروعات خطتها الاستثمارية، وذلك بتفصيل المشروعات الآتية:

 

1- القطار الكهربائى السريع (العين السخنة / العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة العلمين الجديدة).

2- القطار الكهربائى (عدلى منصور / العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية الجديدة).

3- خطى المونوریل (العاصمة الإدارية - مدينة 6 أكتوبر).

4- استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (المرحلة الثالثة والرابعة).

5- المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

6- تطوير قطار أبو قير / الإسكندرية.

7- إعادة تأهيل ترام الرمل (محطة فيكتوريا / المنشية).

8- تشغيل وتحديث خطوط مترو الأنفاق العاملة.

9- الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص / المعادى).

10- دراسات النقل الخاصة بربط خطوط المترو المختلفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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