شكرا لقرائتكم خبر عن 112.84 مليار جنيه لتنفيذ 10 مشروعات بالهيئة القومية للأنفاق خلال العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رصدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، نحو 112.84 مليار جنيه للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروعات خطتها الاستثمارية، وذلك بتفصيل المشروعات الآتية:
1- القطار الكهربائى السريع (العين السخنة / العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة العلمين الجديدة).
2- القطار الكهربائى (عدلى منصور / العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية الجديدة).
3- خطى المونوریل (العاصمة الإدارية - مدينة 6 أكتوبر).
4- استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (المرحلة الثالثة والرابعة).
5- المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.
6- تطوير قطار أبو قير / الإسكندرية.
7- إعادة تأهيل ترام الرمل (محطة فيكتوريا / المنشية).
8- تشغيل وتحديث خطوط مترو الأنفاق العاملة.
9- الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص / المعادى).
10- دراسات النقل الخاصة بربط خطوط المترو المختلفة.