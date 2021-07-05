شكرا لقرائتكم خبر عن 112.84 مليار جنيه لتنفيذ 10 مشروعات بالهيئة القومية للأنفاق خلال العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، نحو 112.84 مليار جنيه للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروعات خطتها الاستثمارية، وذلك بتفصيل المشروعات الآتية: 1- القطار الكهربائى السريع (العين السخنة / العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة العلمين الجديدة). 2- القطار الكهربائى (عدلى منصور / العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية الجديدة). 3- خطى المونوریل (العاصمة الإدارية - مدينة 6 أكتوبر). 4- استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (المرحلة الثالثة والرابعة). 5- المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق. 6- تطوير قطار أبو قير / الإسكندرية. 7- إعادة تأهيل ترام الرمل (محطة فيكتوريا / المنشية). 8- تشغيل وتحديث خطوط مترو الأنفاق العاملة. 9- الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص / المعادى). 10- دراسات النقل الخاصة بربط خطوط المترو المختلفة.