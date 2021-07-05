الحكم على 12 متهما بقضية "خلية إمبابة الإرهابية".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، اليوم الإثنين، حكمها في محاكمة 12 متهما بـ"خلية إمبابة الإرهابية".

ووجه للمتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصلحته وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطني والسلام الاجتماعى، بأن تولى تأسيس خليه بالجماعة المسماه "داعش".

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم حيازة سلاحًا ناريًا مششخنًا، وذخيرة تستخدم مع السلاح الناري محل الاتهام، ووجه للمتهمين.

كما وجه للمتهمين من الثاني وحتى الثاني عشر تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لخلية بالجماعة المسماه "داعش"، وروجا المتهمان الاول والثالث بطرية مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجا معتقدات وأفكار داعش الإرهابية الداعية لاستخدام العنف.