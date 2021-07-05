حدث ليلًا| وفاة 4 مصريين جراء حرائق ضخمة في قبرص وكواليس الإفراج عن السفينة "إيفرجيفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الأحد والساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-22 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 459 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 214087 حتى اليوم.

للتفاصيل اضغط الربط

-4 مصريين تفحمت جثثهم.. حرائق ضخمة في قبرص (فيديو)

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس اليوم الأحد، السيطرة على حرائق الغابات الهائلة التي اندلعت في قبرص، أودت بحياة أربعة أشخاص.

للتفاصيل اضغط الربط

-فيديو | علي جمعة: لا يمكن أن أطلب من شارب الخمر ترك الصلاة 40 يومًا الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إنه لا يوجد مانع لترك شارب الخمر الصلاة، لأنها فريضة وركنًا من أركان الإسلام لا يمكن تركها.

للتفاصيل اضغط الربط

-إنجاز وحفل وقاطرة هدية.. رئيس قناة السويس يكشف كواليس "الإفراج عن إيفرجيفن" (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن جولات المحاكم بخصوص أزمة السفينة العالقة "إيفرجيفن" انتهت، وتم الحفاظ على حقوق الهيئة كاملة وعلى العلاقة مع الشركة، مضيفًا أنه تم الحفاظ أيضًا على العلاقة السياسية مع اليابان مالكة السفينة.

للتفاصيل اضغط الربط

-امتحانات الثانوية العامة 2021.. طارق شوقي يوجه نصائح نهائية للطلاب

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.

للتفاصيل اضغط الربط

-ثمن باهظ.. طارق شوقي يوجه تحذيرا ضد محاولات اختراق نظام امتحانات الثانوية العامة

حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض طلاب الثانوية العامة من محاولات تهكير التابلت.

للتفاصيل اضغط الربط

-الخارجية: وفاة 4 مصريين جراء حرائق في بعض القرى القبرصية

علمت السفارة المصرية في نيقوسيا من الجهات القبرصية المعنية، بوفاة 4 مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص، نتيجة اندلاع حرائق هائلة في بعض القرى القبرصية أمس والتي ما زالت بعضها مندلعة حتى الآن.

للتفاصيل اضغط الربط

-وزيرة الصحة: 1.3 مليار دولار لنشر لقاح كورونا في أفريقيا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

للتفاصيل اضغط الربط

-الحكومة: رفع نسبة إشغال الفنادق والسينمات والمسارح والمطاعم إلى 70%

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين

للتفاصيل اضغط الربط

-"التاج الفوتوغرافي".. معرض فني بين متحفي المجوهرات والمركبات الملكية

أقيم اليوم بمتحف المركبات الملكية معرضا فنيا تحت عنوان "التاج الفوتوغرافي"، وذلك في إطار التعاون بين متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية ومتحف المركبات الملكية ببولاق بالقاهرة ونادي عدسة.

للتفاصيل اضغط الربط

-"ليه كل ده".. شريف مدكور يعلق على صورة محمد صلاح

علق الإعلامي شريف مدكور على صورة نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح التي نشرها عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك".

للتفاصيل اضغط الربط

-وزراء ومسئولون.. ضيوف مصر يتوافدون على متحف الحضارة

توافد خلال الثلاثة أيام الماضية على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ضيوف مصر من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة من عدد من دول العالم، وذلك للاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة وخاصة المومياوات الملكية والتي تم نقلها في موكب مهيب في إبريل الماضي من المتحف المصري بالتحرير.

للتفاصيل اضغط الربط

-وزير الآثار يناقش مع مسؤولي القطاع سبل تعظيم سياحة اليخوت في مصر

عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً تحضيرياً للوقوف على الجهود المبذولة لتنشيط منتج سياحة اليخوت في مصر، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التي تواجه هذا النمط السياحي وبحث سبل حلها.

للتفاصيل اضغط الربط

-وزيرة الصحة: البدء في إنتاج مليون جرعة من لقاح كورونا في مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

للتفاصيل اضغط الربط

-تحويل الإصدارات المسائية إلى إلكترونية وحافز شهري.. 5 قرارات جديدة للوطنية للصحافة

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا، اليوم الأحد، برئاسة عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وبحضور أعضاء الهيئة، الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور إيهاب أبو عيش، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، والأساتذة وليد عبدالعزيز، سامح عبدالله، أسامة أبو باشا، الشيماء عبدالاله، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

للتفاصيل اضغط الربط

-"العربية للطيران المدني": "كورونا" يشكل تحديًا غير مسبوق للعالم بأسره

دعت المنظمة العربية للطيران المدني، الدول العربية الأعضاء إلى تطبيق تدابير مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وآليات تعافي وانتعاش قطاع الطيران المدني، وحثَّت الدول العربية على رفع قيود السفر مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الإرشادات القائمة على المخاطر الصادرة عن منظمة الصحة العامة، خلال الدورة العادية الـ26 للجمعية العامة للمنظمة، التي عقدت في الرباط وترأستها لبنان، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى من الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية.

للتفاصيل اضغط الربط

-"تعليم النواب" تناقش خطة الحكومة لتطوير مدارس النيل.. تعرف على التفاصيل

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، خطة الحكومة لتطوير مدارس النيل، خلال اجتماعها اليوم الأحد.

للتفاصيل اضغط الربط

-شهادة معتمدة واختبار.. ننشر الشروط الواجب توافرها في العمالة المصرية للعمل بالسعودية

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، الشروط الواجب توافرها في العمالة المصرية بمصر للعمل في المملكة العربية السعودية.

للتفاصيل اضغط الربط

-قرار رسمي.. مهلة جديدة لمقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تقرر مد مهلة استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

للتفاصيل اضغط الربط

-الرئيس السيسي يصدق على قانون بربط الموازنة العامة اللدولة للسنة المالية 2021 - 2022

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بقانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة 2021 / 2022.

للتفاصيل اضغط الربط

-مبادرة التمويل العقاري| اعرف قيمة القسط الشهري لجميع أنواع الشقق السكنية

يترقب عدد كبير من المواطنين صدور المبادرة الجديدة للتمويل العقاري بفائدة 3%؛ للاستفادة من هذه المبادرة للحصول على وحدات سكنية، بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي البنك المركزي بضرورة بلورة مبادرة جديدة، تهدف إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالتقسيط على 30 سنة بفائدة 3%، ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن التفاصيل النهائية لهذه المبادرة خلال الأيام القريبة المقبلة.

للتفاصيل اضغط الربط

-بايدن راكعا.. صورة لبايدن مع مسؤولة إسرائيلية تحدث ضجة

أحدثت صورة ظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن راكعا أمام ريفكا رافيتز مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

للتفاصيل اضغط الربط

-مصر تعرب عن تعازيها للفلبين في ضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية جنوبي البلاد

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن خالص التعازي لجمهورية الفلبين الصديقة جراء تحطم طائرة عسكرية في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

للتفاصيل اضغط الربط

-فاوتشي: وفيات كورونا بين غير المطعمين "يمكن تجنبها والوقاية منها"

أعرب أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن فيروس كورونا، عن حزنه إزاء الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، وقال إنه بالإمكان "تجنبها والوقاية منها" بين الأشخاص الذين لم يتلقوا بعد اللقاح المضاد للفيروس.

للتفاصيل اضغط الربط

-الخارجية تؤكد حرص مصر على زيادة الانخراط في أنشطة "قدرة إقليم شمال أفريقيا"

أكدت السفيرة سها جندي مساعدة وزير الخارجية مديرة إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، حرص مصر على زيادة الانخراط في أنشطة "قدرة إقليم شمال أفريقيا" التابعة للقوة الأفريقية الجاهزة.

للتفاصيل اضغط الربط

-السعودية تعتمد الخطة الأمنية العامة بشأن إقامة مناسك حج هذا العام

اعتمد وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك حج هذا العام 1442هـ، وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

للتفاصيل اضغط الربط

-زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شرق البحر المتوسط

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر شرق البحر المتوسط اليوم الأحد.

للتفاصيل اضغط الربط

-متلقو لقاح جونسون يسعون للحصول على تطعيمات أخرى ضد كورونا

يسعى بعض الأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، للحصول على جرعات إضافية للقاح "الحمض النووي الريبي المرسال"، خشية ألا يحميهم تطعيمهم الأولي من الفيروس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

للتفاصيل اضغط الربط

-أمير سعودي: المقترح السعودي الروسي بشأن إنتاج النفط حظى بقبول الجميع ما عدا الإمارات

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه دون التخفيضات التطوعية السعودية لما وصلت أسواق النفط لحال الاستقرار، مضيفًا أن اتفاق "إبريل 2020" ما كان ليتم دون تدخل المملكة وحرصها على إيجاد الحلول.

للتفاصيل اضغط الربط