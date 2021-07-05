شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إنشاء قناة صناعية وحاجز توجيه بطول 12 كيلو متر لحماية رأس غارب من السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس السيد شلبى رئيس قطاع المياه الجوفية، بوزارة الموارد المائية والرى، إنه جارى تنفيذ عملية لإنشاء قناة صناعية وحاجز توجيه موازي للقناة بطول 12 كيلو متر لحماية مدينة رأس غارب من أخطار السيول.

أضاف شلبى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه يجرى تنفيذ أعمال الحفر بالقناة بالتوازى مع تكوين طبقات الردم للحاجز الموازى للقناة، تحت اشراف الادارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر.

أوضح المهندس رئيس قطاع المياه الجوفية، أن فوائد تلك المشروعات تتمثل في تقليل المخاطر على البنية التحتية والمرافق العامة والقرى السياحية وخطوط الغاز وخطوط المياه وأبراج الكهرباء والطرق العامة والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة وحصاد مياه السيول لتغذية الخزان الجوفي ليستفيد به أهالي سيناء في الزراعات.

يشار إلى أنه يتم حاليا استكمال تنفيذ مشروعات الحماية من السيول فى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، بالاضافة الى ما تم تنفيذه من" سدود و بحيرات صناعية و خزانات أرضية، و قنوات صناعية و معابر إيرلندية" بهدف استيعاب مياه الأمطار والسيول والإستفادة منها التنمية.

جدير بالذكر، أن الوزارة تتعامل بشكل هام مع مشروعات ضخمة مثل الحماية من السيول نتيجة الطبيعة الجبلية فى شبه جزيرة سيناء وبالتالى وجود السيول يمثل تحدى كبير مثلها مثل محافظة البحر الأحمر نظرا لوجود الجبال العديدة الموجودة هناك والتى كانت تمثل تحدى بالنسبة لوزارة الموارد المائية والرى فى أنها تجد كميات كبيرة من الأمطار تتساقط فى فترة زمنية بسيطة تندفع على شكل سيل وتهدد الطرق والقرى السياحية والتجمعات البدوية وبالتالى فهى تتعامل مع مشكلة لابد من مواجهتها بحماية الأهالى من هذه الكمية الكبيرة من المياه وفى نفس الوقت نجمع هذه المياه حتى يمكن الاستفادة منها .