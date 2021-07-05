شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة حجز لقاح كورونا إلكترونيا عبر موقع وزارة الصحة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة الصحة المصرية للمواطنين موقعًا إلكترونيًا لحجز لقاح كورونا، وبدأ الكثيرون في البحث عن طريقة حجز لقاح كورونا عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة.

وتستعرض «الخليج 365» طريقة حجز لقاح كورونا إلكترونيًا والشروط والممنوعات الخاصة باللقاح على النحو التالي:

1- الدخول على الموقع المخصص للتسجيل: http://mohpegypt.com/.

2- يدخل المواطن البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومي وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف.

3- بعد ذلك يستقبل المواطن رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم، ويجري التأكد إذا كان هناك حساب «واتس اب» خاص بالرقم لسهولة التواصل.

4- وتتمثل الخطوة التالية في تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها.

5- بالنسبة للعاملين بالقطاع الطبي يراعى تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلي أو مسعف أو إداري وغيرها، كما يقوم بتحديد بيانات مكان العمل مثل المحافظة ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية او خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التي يعمل بها، بالإضافة إلى تحديد الأمراض المزمنة لمن لديهم، والعلاج الذي يتلقاه المريض وحالته الصحية.

6- وتتمثل الخطوة الأخيرة في عملية التسجيل إدراج صورة الرقم القومي أو جواز السفر وكذلك إدراج صور لتقارير طبية.

7- ثم يوافق المواطن بعد ذلك على ثلاثة إقرارات وهي: الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح، والموافقة على البيانات التي أدخلها، والموافقة على تلقي جرعتي اللقاح.

8- بمجرد إعطاء الموافقة على الإقرارت الثلاثة يتم إعطاء رقم حفظ خاص لا يتكرر لكل مواطن ويمكن من خلاله المتابعة بعد ذلك.

9- يمكن للمواطنين متابعة طلب تسجيل اللقاح أو الاستفسار من خلال الخط الساخن 15335.

- الفئات المستهدفة للحصول على اللقاح:

1- مرضى الأورام والفشل الكلوي.

2- المواطنون الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات زرع الكلى والكبد.

3- أصحاب الأمراض المزمنة.

4- كبار السن.

5- الأطقم الطبية.

يذكر أنّ هناك فئات ممنوعة من الحصول على لقاح كورونا، بينها الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المناعية أو الأشخاص الذين يعانون من ظهور أي أعراض لمرض تنفسي وفق استشارة الطبيب الخاص.