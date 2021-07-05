شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الأصحى.. 10 معلومات يجب عليك معرفتها قبل اختيار الأضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك برصد أهم 10 معلومات يجب أن يعرفها الراغب في شراء الأضحية، وفقا لتأكيدات تجار المواشى، وهى كالأتى:

1- اختيار بائع صاحب مكان معروف وألا يكون من البائعين الرحالة

2- الشراء من التاجر الذي يقوم بتطبيق الاشتراطات الصحية على المواشي

3- لابد أن يتأكد الراغب في شراء الأضحية أنه يتم إطعام المواشي بالأعلاف وتغذيتهم بشكل جيد

4- يجب ألا تكون الماشية راعية في الشوارع

5- شراء الأضحية بعد تسمينها بعدة ساعات، فهناك البعض يقومون بتغذية الأضحية قبل بيعها مباشرة لزيادة الوزن والسعر

6 - معرفة جودة الماشية من وضع اليد على ظهرها من الخلف

7 - يأتي سعر الكيلو بالخراف خلال هذا العام 70 جنيها

8 - يأتي سعر الكيلو بالبقر يصل إلى 60 جنيها

9 - سعر الكيلو في الجاموس يصل إلى 55 جنيها

10 - لابد من الذبح داخل المجازر واتباع التعليمات الخاصة بالذبح الصحيح



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