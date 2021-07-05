شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: إعلان درجات تنسيق الثانوى العام نهاية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة الجيزة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن تنسيق الثانوى العام نهاية الأسبوع الجارى، حيث إن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تجرى إحصاءً تكراريا لمجموع نتائج طلاب الشهادة الإعدادية، تمهيدا لإعلان تنسيق الثانوى العام بالجيزة.

وفى السياق أكد مجدى الجيار وكيل تعليم الجيزة، مدير المديرية، أنه يتم حاليا حساب الإحصاء التكرارى لتحديد تنسيق الثانوي العام، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرارى الوزارى المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام.

وكان تنسيق الثانوى العام بمدارس الجيزة العام الماضي 2020 كان 240 درجة كحد أدنى للقبوب بمدارس الثانوى العام، ثم تم تخفيضه ل238 فى حدد قليل من الإدارات التعليمية حسب ما احتاجته من طلاب بناء على الكثافات.

أما العام قبل الماضى 2019 كان الحد الأدنى للقبول فى مدارس الثانوى العام رسميا 205 درجات، ويمثل ذلك 60228 طالبا وطالبة بنسبة 51.8% من إجمالى الطلاب الناجحين بكثافة 71 طالبا تقريبا بكل فصل، أما مدارس الثانوى الرسمية لغات والخاصة لغات والدولية ستتكفل بجميع طلابها، بعدد 10796 طالبا وطالبة بحد أدنى 140 درجة، ومدارس الثانوى العام خاص عربى بحد أدنى 140 درجة، وتنسيق القبول بفصول الخدمات والمنازل بحد أدنى 140 درجة.