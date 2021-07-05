شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تسهيلات لتشجيع القطاع الخاص على العمل وزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الدولة على تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص في مصر خلال الفترة المقبلة من أجل تشجيع هذا القطاع على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلى في الصناعة الوطنية، وتسعى الدولة لتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص، وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك تكليفا رئاسيا بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص.

ونستعرض فيما يلى الخطوات التي اتخذتها الدولة لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص: