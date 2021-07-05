شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تتعاقد على 1000 سيارة إسعاف جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم التعاقد على 1000 سيارة إسعاف جديدة لتغطية الخدمات الإسعافية بشكل أكبر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت تطوير 100 نقطة إسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية وإنشاء 19 نقطة إسعاف جديدة بجميع محافظات الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الإسعاف المصرية تزامنًا مع الطفرة التى تشهدها مصر فى شبكة الطرق والمحاور الجديدة.