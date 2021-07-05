شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات وزير الرى حول مشروع تبطين الترع.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن مشروع تبطين الترع جزء من كل، نحن نتحدث عن منظومة كاملة سواء تبطين ترع أو مساقى أو رى حديث، كل هذه منظومة متتالية نعمل فيها، كان لدينا خطة وبدأنا بتبطين الترع .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تصريحات وزير الرى حول مشروع تبطين الترع:

1-سيتم الانتهاء من 7 آلاف كيلو في منتصف العام المقبل، وهذا يعتبر معدل غير مسبوع على مستوى وزارة الرى.

2- إذا قارنا معدلات التنفيذ حاليا بالسابق فقد كنا ننفذ في العام 20 كيلو لكن حاليا ننفذ في اليوم الواحد 10 كيلو، ما كنا ننفذ في 6 أشهر سابقا ننفذه في يوم حالياً.

3- نعمل في جميع المحافظات.

4- فى عام 2023 سيتم تبطين 7 آلاف كيلو و7 آلاف آخرى في 2024، وهذا يمثل تحديا كبيرا لنا .

5- يتم التفتيش بشكل كبير على التنفيذ من الجامعات والمراكز البحثية.

6- يتم التنفيذ وتوصيل المياه للمنتفعين وعدم قطعها حيث يتم التنفيذ في وقت «البطالة للترعة» لكن أيام العمالة يتم توصيل المياه ولا يوجد عمل فيها.

7- أول استفادة من التبطين أن الأراضى التي كانت تتعرض للبوار بسبب نقص المياه بدأت المياه في الوصول إليها، وهذا نتيجة جيدة فالمياه بعدما كانت تصل إلى أراضى المواطنين بعد يومين في النهايات أصبحت تصل بعد ساعتين .

8- المواطن في أول الترعة مثل نهايتها يروى أرضه في نفس اليوم.

9- بعدما كنت يتم زيادة أيام عمالة الترعة لتعويض الأيام التي كنت تتأخر فيها المياه عن المزارعين تم توفيرها، وهو ما انعكس على معدلات شكاوى نقص المياه فمنذ بداية المشروع معدلات الشكاوى في تناقص وهذا مؤشر جيد.

10- فى (2015 – 2016) كانت 8 آلاف شكوى، أما العام الماضى 300 شكوى، والعام الحالي هدفنا الوصول إلى أقل من 300.

11- نتحدث عن 20 ألف كيلو، وتكلفة الكيلو 4 مليون جنيه، يعنى 80 مليار جنيه، ومثلهم لتبطين المساقى والرى الحديث.